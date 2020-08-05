Жертвами тропического шторма «Иасиас» в США стали уже шесть человек

Восточное побережье США терпит бедствие: жертвами тропического шторма «Иасиас» стали четыре человека.

Без электричества остаются более трех миллионов домов в девяти штатах. Во мрак погрузился Нью-Йорк. Накануне шторм усилился. Сейчас скорость ветра — 105 километров в час.

Наибольшие разрушения в штате Северная Каролина — там уничтожены десятки домов, сотни автомобилей. Ветром повалило тысячи деревьев.

«Иасиас» направляется в сторону Канады. Спасатели и коммунальные службы страны переведены в режим повышенной готовности. Маштабы стихии хорошо видны на снимках из космоса — на них запечатлены непрекращающиеся вспышки молний.