Жертвами тропического шторма «Иасиас» в США стали уже шесть человек

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Наибольшие разрушения зафиксированы в штате Северная Королина. Нью-Йорк погрузился во мрак из-за отключения электричества.

Фото, видео: РИА Новости / Виталий Аньков, 5-tv.ru

Восточное побережье США терпит бедствие: жертвами тропического шторма «Иасиас» стали четыре человека.

Без электричества остаются более трех миллионов домов в девяти штатах. Во мрак погрузился Нью-Йорк. Накануне шторм усилился. Сейчас скорость ветра — 105 километров в час.

Наибольшие разрушения в штате Северная Каролина — там уничтожены десятки домов, сотни автомобилей. Ветром повалило тысячи деревьев.

«Иасиас» направляется в сторону Канады. Спасатели и коммунальные службы страны переведены в режим повышенной готовности. Маштабы стихии хорошо видны на снимках из космоса — на них запечатлены непрекращающиеся вспышки молний.

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