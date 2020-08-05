Жертвами тропического шторма «Иасиас» в США стали уже шесть человек
Наибольшие разрушения зафиксированы в штате Северная Королина. Нью-Йорк погрузился во мрак из-за отключения электричества.
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Фото, видео: РИА Новости / Виталий Аньков, 5-tv.ru
Восточное побережье США терпит бедствие: жертвами тропического шторма «Иасиас» стали четыре человека.
Без электричества остаются более трех миллионов домов в девяти штатах. Во мрак погрузился Нью-Йорк. Накануне шторм усилился. Сейчас скорость ветра — 105 километров в час.
Наибольшие разрушения в штате Северная Каролина — там уничтожены десятки домов, сотни автомобилей. Ветром повалило тысячи деревьев.
«Иасиас» направляется в сторону Канады. Спасатели и коммунальные службы страны переведены в режим повышенной готовности. Маштабы стихии хорошо видны на снимках из космоса — на них запечатлены непрекращающиеся вспышки молний.
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