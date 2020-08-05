Видео: Фермер вспахивает поле на элитном внедорожнике за шесть миллионов
Использование столь дорогого автомобиля для полевых работ сильно удивило пользователей интернета.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Patrick Pleul
В Башкирии элитный внедорожник стоимостью шесть миллионов рублей вышел в поле. Очевидцы сняли видео, которое моментально разлетелось в соцсетях.
На кадрах Сadillac оснащенный плугом вспахивает поле. Позже выяснилось, у фермера сломался трактор. А посевная ждать не будет. Чтобы не терять время он и решил сесть за руль люксового автомобиля.
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