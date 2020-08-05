Видео: Фермер вспахивает поле на элитном внедорожнике за шесть миллионов

Эфирная новость 79

Использование столь дорогого автомобиля для полевых работ сильно удивило пользователей интернета.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Patrick Pleul

В Башкирии элитный внедорожник стоимостью шесть миллионов рублей вышел в поле. Очевидцы сняли видео, которое моментально разлетелось в соцсетях.

На кадрах Сadillac оснащенный плугом вспахивает поле. Позже выяснилось, у фермера сломался трактор. А посевная ждать не будет. Чтобы не терять время он и решил сесть за руль люксового автомобиля.

Читайте также

+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
73.28
-0.10 86.63
0.13
Кому сложно угодить: ТОП-5 самых требовательных и капризных знаков зодиак...

Последние новости

20:03
«У Apple такого нет» — эксперт оценил преимущества новых гаджетов Samsung
19:53
Российский Су-27 перехватил два американских самолета-разведчика над Черным морем
19:48
«Море — как душа человека»: Оксана Федорова призналась в любви к стихии
19:34
«Он этого не писал» — Адвокат Ефремова о видеообращении с извинениями
19:23
Сенсационная переписка Картрайта с любовницей: как две женщины делили рэпера
19:12
Видео: Фермер вспахивает поле на элитном внедорожнике за шесть миллионов

Сейчас читают

ТОП-5 звездных россиянок, заимевших молодых мужей
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок