Видео: Фермер вспахивает поле на элитном внедорожнике за шесть миллионов

В Башкирии элитный внедорожник стоимостью шесть миллионов рублей вышел в поле. Очевидцы сняли видео, которое моментально разлетелось в соцсетях.

На кадрах Сadillac оснащенный плугом вспахивает поле. Позже выяснилось, у фермера сломался трактор. А посевная ждать не будет. Чтобы не терять время он и решил сесть за руль люксового автомобиля.