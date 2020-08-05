В Турции резко выросло число заболевших COVID-19
На курортах зафиксирован сильный скачек заболеваний коронавирусной инфекцией.
Фото: РИА Новости / Сертач Каяр
Впервые за последнее время в Турции был зафиксирован серьезный рост числа заболевших COVID-19, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
Новый скачек числа заражений коронавирусной инфекции связан с открытием турецких курортов и увлечением числа отдыхающих. По словам министра, это также связано с празднованием Курбан-байрама.
Об опасности болезни чиновник заявил в своем Twitter и отметил, что в достаточной мере не учли эпидемиологический фактор в местах отдыха».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Европе началась вторая волна COVID-19.
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