В Турции резко выросло число заболевших COVID-19

Впервые за последнее время в Турции был зафиксирован серьезный рост числа заболевших COVID-19, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Новый скачек числа заражений коронавирусной инфекции связан с открытием турецких курортов и увлечением числа отдыхающих. По словам министра, это также связано с празднованием Курбан-байрама.

Об опасности болезни чиновник заявил в своем Twitter и отметил, что в достаточной мере не учли эпидемиологический фактор в местах отдыха».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Европе началась вторая волна COVID-19.