Турецкие власти предупредили о новых симптомах коронавируса

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Валентин Черников
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Министр здравоохранения страны указал, что наиболее частые проявления COVID-19 с течением времени изменились.

Турецкие власти предупредили о новых симптомах коронавируса

Фото: ТАСС / Новодережкин Антон

Тема:
Эпидемия коронавируса

Минздрав Турции выразил опасения в связи с массовым празднованием на пляжах страны праздника жертвоприношения Курбан-Байрам (Ид аль-Адха). Как передает газета Hurriyet, участники торжеств игнорируют нормы социального дистанцирования и пренебрегают индивидуальными средствами защиты в общественных местах.

Глава ведомства Фахреттин Коджа призвал население соблюдать осторожность. По словам министра, многие ошибочно думают, что коронавирус ослаб. При этом он отметил симптомы COVID-19, которые стали в последнее время чаще фиксироваться у турецких пациентов. Медик подчеркнул, что самые распространенные проявления коронавируса изменились по сравнению с теми, что отмечались в ранний период пандемии.

Теперь, отметил Коджа, у инфицированных в основном наблюдается боль и диарея. А одной из наиболее частых причин смерти пациентов он назвал сгущение крови.

Ранее 5-tv.ru писал, чего опасаться при поездках в Турцию после открытия границ.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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