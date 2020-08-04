Турецкие власти предупредили о новых симптомах коронавируса
Министр здравоохранения страны указал, что наиболее частые проявления COVID-19 с течением времени изменились.
Фото: ТАСС / Новодережкин Антон
Минздрав Турции выразил опасения в связи с массовым празднованием на пляжах страны праздника жертвоприношения Курбан-Байрам (Ид аль-Адха). Как передает газета Hurriyet, участники торжеств игнорируют нормы социального дистанцирования и пренебрегают индивидуальными средствами защиты в общественных местах.
Глава ведомства Фахреттин Коджа призвал население соблюдать осторожность. По словам министра, многие ошибочно думают, что коронавирус ослаб. При этом он отметил симптомы COVID-19, которые стали в последнее время чаще фиксироваться у турецких пациентов. Медик подчеркнул, что самые распространенные проявления коронавируса изменились по сравнению с теми, что отмечались в ранний период пандемии.
Теперь, отметил Коджа, у инфицированных в основном наблюдается боль и диарея. А одной из наиболее частых причин смерти пациентов он назвал сгущение крови.
Ранее 5-tv.ru писал, чего опасаться при поездках в Турцию после открытия границ.
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