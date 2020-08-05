Врачи бьют в набат: в Европе началась вторая волна COVID-19

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На фоне вновь появившегося роста выявленных случаев коронавирусной инфекции европейские государства пока возобновили масочный режим.

Фото, видео: ТАСС / MANUEL DE ALMEIDA

Тема:
Эпидемия коронавируса

Вторая волна коронавируса началась в Европейских странах. Главный эпидемиолог Греции заявил, что растет число заболевших, особенно среди молодежи.

Тревогу бьет и объединение немецких врачей. Его председатель сообщила о плавном, но неуклонном росте выявленных случаев COVID-19 в Германии.

Департамент здоровья Эстонии также отмечает новую вспышку инфекции, которая грозит выйти из-под контроля. Мэрия Парижа на фоне ухудшения эпидситуации намерена ввести обязательное ношение масок на улице в местах скопления людей. Это торговые площади, набережные Сены, городские парки и сады.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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