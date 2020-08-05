Врачи бьют в набат: в Европе началась вторая волна COVID-19

Вторая волна коронавируса началась в Европейских странах. Главный эпидемиолог Греции заявил, что растет число заболевших, особенно среди молодежи.

Тревогу бьет и объединение немецких врачей. Его председатель сообщила о плавном, но неуклонном росте выявленных случаев COVID-19 в Германии.

Департамент здоровья Эстонии также отмечает новую вспышку инфекции, которая грозит выйти из-под контроля. Мэрия Парижа на фоне ухудшения эпидситуации намерена ввести обязательное ношение масок на улице в местах скопления людей. Это торговые площади, набережные Сены, городские парки и сады.