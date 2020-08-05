Армии США пришлось искать альтернативу GPS из-за России

Тесное и плодотворное сотрудничество России, Китая и КНДР заставило американских военных начать поиски альтернативной системы навигации. На случай, если прежняя система будет выведена из строя.

Сейчас армия США полностью базируется на GPS, что становится все менее безопасно, учитывая успехи коалиции конкурентов. Российские системы электронной борьбы способны глушить и подменять навигационные сигналы, передаваемые по GPS.

Эффективность российских разработок в области подавления сигналов связи противника американские военные ощутили на себе в Сирии, где они были полностью лишены связи и возможности ориентироваться.

Ранее 5-tv.ru сообщал, Израиль атаковал укрепления сирийской армии на границе