Сирийские ПВО отразили атаку израильской армии. Об этом сообщает агентство SANA. В результате авиаудара разрушены укрепления правительственных сил. О жертвах не сообщается.

Ранее израильские военные ликвидировали четверых боевиков. Они пытались заложить взрывчатку на сирийско-израильской границе, в районе Голанских высот. В командовании армии Израиля пояснили — даже если сирийская армия не имеет отношения к инциденту — злоумышленники находились на подконтрольной ей территории.