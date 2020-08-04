Израиль атаковал укрепления сирийской армии на границе — видео
В результате авианалета разрушены сооружения правительственных сил САР.
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Фото, видео: ТАСС / ATEF SAFADI; 5-tv.ru
Сирийские ПВО отразили атаку израильской армии. Об этом сообщает агентство SANA. В результате авиаудара разрушены укрепления правительственных сил. О жертвах не сообщается.
Ранее израильские военные ликвидировали четверых боевиков. Они пытались заложить взрывчатку на сирийско-израильской границе, в районе Голанских высот. В командовании армии Израиля пояснили — даже если сирийская армия не имеет отношения к инциденту — злоумышленники находились на подконтрольной ей территории.
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