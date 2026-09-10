«Америка на первом месте»: в США призвали Трампа прекратить помощь Украине

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 42 0

Вашингтон предупредили о возможном прямом конфликте с Москвой.

Трампа призвали прекратить помощь Украине

Фото: Reuters/Evan Vucci

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Журнал American Conservative призвал Трампа прекратить помощь Украине

Администрации президента США Дональда Трампа следует отказаться от поддержки Украины, чтобы не допустить дальнейшего обострения и прямого конфликта с Россией. Об этом написал журнал American Conservative.

Авторы статьи считают, что помощь Киеву повышает риск того, что противостояние Москвы и Вашингтона может перейти в прямой конфликт. По их мнению, США стоит прекратить военную поддержку Украины и предложить сделать то же самое своим союзникам.

«Ставить Америку на первое место, безусловно, означает избегать конфликта с Россией», — сказано в публикации.

Журнал также пишет, что для России конфликт на Украине имеет большое значение. Поэтому, как считают авторы, президент России Владимир Путин скорее продолжит усиливать действия, чем согласится отступить.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что США могли бы ускорить завершение конфликта на Украине, если бы прекратили прямую военную поддержку Киева.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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