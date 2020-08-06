Звезда сериала «Интерны» Светлана Пермякова порадовала фанатов в Instagram фотографией восьмилетней дочери. После того как она уехала на отдых в Пермскую область, публикации в микроблоге актрисы стали появляться очень редко. И вот теперь ее подписчики удивились тому, как быстро подросла маленькая Варвара.

Instagram @s_permyakova

«Очень похожа на папу! Как подросла!»

«Я старею, а кто-то растет и превращается в красоту… так правильно»

«Улыбка мамина!»

«Котята прекрасные!» — расхвалили фотографию пользователи социальной сети.

Светлана воспитывает дочь вместе с Максимом Скрябиным, который младше ее на 15 лет. 48-летняя актриса не любит рассказывать о своей личной жизни, но с неприкрытой нежностью отзывается о своей дочери и с большим удовольствием делится ее фотографиями и видео.

Ранее 5-tv.ru включил Светлану Пермякову в список ТОП-5 звезд, которых не портят лишние килограммы.