«Мои котята!» — Пермякова показала подросшую дочь с питомцем
48-летняя Светлана Пермякова похвасталась фотографией наследницы из отпуска в Пермской области.
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Фото, видео: Instagram @s_permyakova
Звезда сериала «Интерны» Светлана Пермякова порадовала фанатов в Instagram фотографией восьмилетней дочери. После того как она уехала на отдых в Пермскую область, публикации в микроблоге актрисы стали появляться очень редко. И вот теперь ее подписчики удивились тому, как быстро подросла маленькая Варвара.
«Очень похожа на папу! Как подросла!»
«Я старею, а кто-то растет и превращается в красоту… так правильно»
«Улыбка мамина!»
«Котята прекрасные!» — расхвалили фотографию пользователи социальной сети.
Светлана воспитывает дочь вместе с Максимом Скрябиным, который младше ее на 15 лет. 48-летняя актриса не любит рассказывать о своей личной жизни, но с неприкрытой нежностью отзывается о своей дочери и с большим удовольствием делится ее фотографиями и видео.
Ранее 5-tv.ru включил Светлану Пермякову в список ТОП-5 звезд, которых не портят лишние килограммы.
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