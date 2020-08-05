«Мера шпагата»: Волочкова повторила трюк Ван Дамма — фото
Балерина, используя свои профессиональные качества, «зависла» между двумя гиропланами.
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Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Instagram @volochkova_art
Балерина Анастасия Волочкова протестировала автожир, гибрид самолета и вертолета, в свойственной себе манере: на одном она прокатилась, а другие измерила «мерой шпагата», зависнув между ними как актер Жан-Клод Ван Дамм. Фотосессию с аэродрома Волочкова опубликовала на своей странице в Instagram.
Как рассказала балерина, она опробовала одно из воздушных суден вместе с профессиональным пилотом. Она отмечает, что у летательного средства масса преимуществ, так что теперь она даже «не знает, какой вид транспорта удобнее». Два же других гироплана она «измерила мерой шпагата»: Волочкова зависла между ними как актер Жан-Клод Ван Дамм в знаменитом рекламном ролике грузовиков Volvo. Однако в отличие от актера, Волочкова предпочла более безопасную версию трюка. В ее случае транспортные средства стояли на месте и не двигались.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что балерина вынуждена продать именную купель, чтобы расплатиться с долгами.
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