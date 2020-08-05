«Ситуация безнадежная»: Волочкова продает купель, чтобы оплатить штрафы за инцидент в Дивеево

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Виктория Андреева
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Разыграть уникальную «чашу», где возлежала после бани сама балерина, можно на аукционе.

Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Скандально известная балерина Анастасия Волочкова продает имущество, чтобы… расплатиться с долгами. В личном Instagram-аккаунте звезда выложила пост, где сообщила, что готова распрощаться с обожаемой купелью ради денег на оплату штрафов.

Как известно, совсем недавно бывшую приму-балерину Большого театра обязали выплатить 40 тысяч рублей в наказание за «непослушание». Вопреки регламенту из-за пандемии коронавируса Волочкова наведалась в закрытое село Дивеево, где препиралась с местными правоохранителями, демонстративно отказываясь носить защитные маску и перчатки. В результате артистку отдали под суд.

«Я хочу выставить мою предыдущую купель на аукцион. Только продажа моей ледяной купели спасет эту безнадежную ситуацию! А вырученные средства пойдут на оплату штрафов!!!» — обратилась к поклонникам звезда.

Instagram @volochkova_art

Впрочем, Анастасия тут же добавила, что без купели, все-таки, не останется. Как выяснилось, «добрый человек» по имени Игорь изготовил для балерины новую именную «деревянную чашу», где артистка с превеликим удовольствием будет расслабляться, когда захочет.

Где и как будут проходить торги, а также начальную стоимость уникального товара звезда уточняла.

Ранее 5-tv.ru показал кадры с заседания по делу Анастасии Волочковой, куда балерина явилась в роскошном наряде.

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