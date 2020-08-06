Иностранцам разрешили безвизовый въезд в Россию для кратких командировок

Иностранцы могут без виз въехать в Россию, если они в командировку и ненадолго. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В документе уточняется, что речь об обладателях дипломатических или служебных паспортов из стран, с которыми действуют соглашения о безвизовых поездках. Этот же документ снял запрет на железнодорожное сообщение с Калининградом. Теперь туда можно отправиться на поезде из любого города России, а не только из столицы, как было ранее.