Иностранцам разрешили безвизовый въезд в Россию для кратких командировок

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Подписанное премьер-министром Мишустиным распоряжение касается далеко не всех.

Фото, видео: ТАСС / Кухмарь Кирилл; 5-tv.ru

Иностранцы могут без виз въехать в Россию, если они в командировку и ненадолго. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В документе уточняется, что речь об обладателях дипломатических или служебных паспортов из стран, с которыми действуют соглашения о безвизовых поездках. Этот же документ снял запрет на железнодорожное сообщение с Калининградом. Теперь туда можно отправиться на поезде из любого города России, а не только из столицы, как было ранее.

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