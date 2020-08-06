Военные в Ленобласти впервые применили новейшую систему установки радиопомех

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Испытания в условиях, приближенных к боевым, прошли в рамках масштабных учений подразделений Западного военного округа.

Фото, видео: ТАСС / Демьянчук Александр; 5-tv.ru

В Ленинградской области прошли масштабные учения подразделений Западного военного округа. В них приняли участие более полутора тысяч военнослужащих и 500 единиц боевой техники.

Совместными действия артиллерии, разведки и пехоты был обнаружен и полностью ликвидирован укрепрайон условного противника, и колонная его бронетехники. Для контроля огня применялись беспилотники, а основной удар по позициям нанесли минометы, самоходные гаубицы «Мста» и реактивные «Грады».

Кроме этого, впервые на учениях такого уровня применили новейшую систему установки радиопомех, которая не позволяет противнику использовать выскоточное оружие.

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