Военные в Ленобласти впервые применили новейшую систему установки радиопомех

В Ленинградской области прошли масштабные учения подразделений Западного военного округа. В них приняли участие более полутора тысяч военнослужащих и 500 единиц боевой техники.

Совместными действия артиллерии, разведки и пехоты был обнаружен и полностью ликвидирован укрепрайон условного противника, и колонная его бронетехники. Для контроля огня применялись беспилотники, а основной удар по позициям нанесли минометы, самоходные гаубицы «Мста» и реактивные «Грады».

Кроме этого, впервые на учениях такого уровня применили новейшую систему установки радиопомех, которая не позволяет противнику использовать выскоточное оружие.