От Мона Лизы до Цоя: уличный художник превратил поселок в Ленобласти в музей стрит-арта

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Работы мастера, выполненные в особой технике, нашли признание даже за рубежом.

Фото, видео: Instagram @goodwin45; 5-tv.ru

Художник-любитель превратил поселок в Ленинградской области в музей стрит-арта. Фасады зданий он украшает портретами знаменитостей — от Моны Лизы до российских рок-звезд.

Работает в особой технике, поэтому руку мастера узнают уже не только местные жители, но и восхищаются его произведениями за рубежом.

На выставке уличных картин побывал Максим Облендер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Цой с помощью живописи предсказал свою смерть.

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