От Мона Лизы до Цоя: уличный художник превратил поселок в Ленобласти в музей стрит-арта
Работы мастера, выполненные в особой технике, нашли признание даже за рубежом.
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Фото, видео: Instagram @goodwin45; 5-tv.ru
Художник-любитель превратил поселок в Ленинградской области в музей стрит-арта. Фасады зданий он украшает портретами знаменитостей — от Моны Лизы до российских рок-звезд.
Работает в особой технике, поэтому руку мастера узнают уже не только местные жители, но и восхищаются его произведениями за рубежом.
На выставке уличных картин побывал Максим Облендер.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Цой с помощью живописи предсказал свою смерть.
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