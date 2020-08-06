От Мона Лизы до Цоя: уличный художник превратил поселок в Ленобласти в музей стрит-арта

Художник-любитель превратил поселок в Ленинградской области в музей стрит-арта. Фасады зданий он украшает портретами знаменитостей — от Моны Лизы до российских рок-звезд.

Работает в особой технике, поэтому руку мастера узнают уже не только местные жители, но и восхищаются его произведениями за рубежом.

На выставке уличных картин побывал Максим Облендер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Цой с помощью живописи предсказал свою смерть.