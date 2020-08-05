Как Цой с помощью живописи предсказал свою смерть
Выставка, посвященная 30-летию со дня гибели лидера группы «Кино», открылась в Северной столице.
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Фото, видео: РИА Новости / Сергей Пятаков
К 30-летию со дня гибели «последнего героя русского рока» в Петербурге открылась выставка, которая напоминает, что Виктор Цой был не только музыкантом, но и художником.
Он учился в художественной школе и в училище имени Серова, имел специальность резчика по дереву. Рисовал в свободном стиле, зачастую на кухонных клеенках, целлофановых пакетах.
В его работах часто повторяется мотив дороги. Некоторые даже говорят, что таким образом Цой предсказал свою смерть в ДТП.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что детское фото легенды русского рока Виктора Цоя выставили на аукционе.
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