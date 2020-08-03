«Ума Турман, ты ли это?» — пользователи оторопели от Павла Воли в женском образе

|
Алиса Старжевская
79

Актер Павел Воля предстал перед фолловерами в образе женщины, чем подверг себя жесткой критике.

«Ума Турман, ты ли это?» — пользователи оторопели от Павла Воли в женском образе

Фото: ТАСС / Геодакян Артем, Instagram @pavelvolyaofficial

Телеведущий Павел Воля привык эпатировать публику необычным юмором. Последняя попытка пропиариться понравилась далеко не всем. Ведь ради шутки шоумен опубликовал видео в социальной сети, где запечатлен в образе дамы, сообщает интернет-газета Дни.ру. Причем, как отметили подписчики звезды, барышня из него вышла не самая симпатичная.

«Где-то в параллельной вселенной», — подписал видео Павел Воля.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Где-то в параллельной вселенной

Публикация от  Павел Воля | Pavel Volya (@pavelvolyaofficial)

Многие посмеялись над публикацией и оценили юмор актера.

«Хорошо, что ты родился мужчиной», — отметила одна из фолловеров.

«Ума Турман, ты ли это?» — отметил другой пользователь.

Но в большинстве своем среди мужской аудитории социальной сети пронеслась волна негодования. Кто-то даже усомнился в адекватности актера и посоветовал обратиться к специалистам. Другим пользователям показалось, что подобные видео никакого юмора в себе не несут, и с такими дамами никто бы встречаться не стал.

Ранее 5-tv сообщал, что супруга Павла Воли шокировала поклонников танцем в нижнем белье.

Читайте также

+22° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
74.16
0.73 87.23
-0.06
ТОП-4 знака зодиака, которым проще других добиться известности

Последние новости

15:46
Видео: Волочкова взяла на очередное заседание в суд балетную пачку
15:42
По факту драки с росгвардейцами в столичном парке Горького возбуждено уголовное дело
15:41
Консул назвал конечную цель поездки задержанных в Белоруссии россиян
15:36
«Это затягивание процесса»: Понасенков о назначении нового адвоката историку Соколову
15:25
Всероссийский марафон вывел на старт одновременно 150 тысяч человек
15:21
Жителей Калифорнии массово эвакуируют из-за лесных пожаров

Сейчас читают

«300 любовниц не перевесят экспертизы»: адвокат Кохал о возможном мотиве убийства Картрайта
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 августа, для всех знаков зодиака
Миллионы россиян смогут получить новое пособие с 1 августа

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок