«Ума Турман, ты ли это?» — пользователи оторопели от Павла Воли в женском образе
Актер Павел Воля предстал перед фолловерами в образе женщины, чем подверг себя жесткой критике.
Фото: ТАСС / Геодакян Артем, Instagram @pavelvolyaofficial
Телеведущий Павел Воля привык эпатировать публику необычным юмором. Последняя попытка пропиариться понравилась далеко не всем. Ведь ради шутки шоумен опубликовал видео в социальной сети, где запечатлен в образе дамы, сообщает интернет-газета Дни.ру. Причем, как отметили подписчики звезды, барышня из него вышла не самая симпатичная.
«Где-то в параллельной вселенной», — подписал видео Павел Воля.
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Многие посмеялись над публикацией и оценили юмор актера.
«Хорошо, что ты родился мужчиной», — отметила одна из фолловеров.
«Ума Турман, ты ли это?» — отметил другой пользователь.
Но в большинстве своем среди мужской аудитории социальной сети пронеслась волна негодования. Кто-то даже усомнился в адекватности актера и посоветовал обратиться к специалистам. Другим пользователям показалось, что подобные видео никакого юмора в себе не несут, и с такими дамами никто бы встречаться не стал.
Ранее 5-tv сообщал, что супруга Павла Воли шокировала поклонников танцем в нижнем белье.
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