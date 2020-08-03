Телеведущий Павел Воля привык эпатировать публику необычным юмором. Последняя попытка пропиариться понравилась далеко не всем. Ведь ради шутки шоумен опубликовал видео в социальной сети, где запечатлен в образе дамы, сообщает интернет-газета Дни.ру. Причем, как отметили подписчики звезды, барышня из него вышла не самая симпатичная.

«Где-то в параллельной вселенной», — подписал видео Павел Воля.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Где-то в параллельной вселенной Публикация от Павел Воля | Pavel Volya (@pavelvolyaofficial) 2 Авг 2020 в 4:33 PDT

Многие посмеялись над публикацией и оценили юмор актера.

«Хорошо, что ты родился мужчиной», — отметила одна из фолловеров.

«Ума Турман, ты ли это?» — отметил другой пользователь.

Но в большинстве своем среди мужской аудитории социальной сети пронеслась волна негодования. Кто-то даже усомнился в адекватности актера и посоветовал обратиться к специалистам. Другим пользователям показалось, что подобные видео никакого юмора в себе не несут, и с такими дамами никто бы встречаться не стал.

Ранее 5-tv сообщал, что супруга Павла Воли шокировала поклонников танцем в нижнем белье.