Госдеп опубликовал доклад об «основах российской дезинформации и пропаганды»

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В качестве примеров американское внешнеполитическое ведомство приводит заголовки ведущих российских СМИ.

Фото, видео: www.globallookpress.com / US Navy; 5-tv.ru

Сегодня ночью Госдепартамент США опубликовал доклад под названием «Основы российской экосистемы дезинформации и пропаганды». С документом внимательно ознакомилось РИА Новости.

К слову, в его основе систематизация концепции «российской пропаганды», где под это определение попадают российсикие СМИ с госфинансированием.

«Экосистема состоит из пяти основных опор: официальные правительственные коммуникации, финансируемое государством глобальное вещание, культивация подручных ресурсов, использование соцсетей в качестве оружия и дезинформация с помощью деятельности в киберпространстве. Кремль несет прямую ответственность за культивирование этой тактики и платформ — это часть его программы по использованию информации в качестве оружия», — подчеркивается в документе.

В качестве примеров американское внешнеполитическое ведомство приводит заголовки ведущих российских СМИ — Sputnik, РИА Новости, RT, Первого канала, «Россия 24» и других. Так якобы «российской пропагандой» стала новость о том, что премьер-министра Великобритании в ходе лечения от COVID-19 могут подключить к ИВЛ. При этом почему это дезинформация и на чем она основана, неизвестно.

К слову, не менее удивительным звучит и заявление руководителя ведомства Майка Помпео, который предложил награду в десять миллионов долларов за информацию о тех, кто пытается вмешаться в выборы. Он подчеркнул — деньги будут выплачиваться тем, кто сообщит ценные сведения.

На новость о награде в российском МИДе отреагировали шуткой. Мария Захарова на своей странице в соцсетях высказалась кратко, цитата: «Сейчас сайт Госдепа ляжет от доносов на соседей».

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