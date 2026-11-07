Мелания Трамп назвала встречу делегаций России и Украины исторической

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 22 0

Первая леди США выразила надежду, что успешное перемирие в прифронтовом городе Алешки положит начало долгожданному миру.

Как Мелания Трамп назвала встречу РФ и Украины в Белом доме

Фото: Reuters/Elizabeth Frantz

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Первая леди США Мелания Трамп назвала встречу делегаций России и Украины, прошедшую 5 ноября, историческим событием, сообщив об этом в своем профиле в соцсети X.

«Вчерашняя встреча в Белом доме стала историческим событием», — подчеркнула она.

По ее словам, объединение усилий лидеров двух стран помогло добиться прекращения огня в Алешках. Кроме того, как отметила супруга президента США, совместная работа укрепила личные отношения и способствовала построению доверия между участниками переговоров.

Немногим ранее Мелания Трамп, комментируя гуманитарную операцию в Алешках на встрече в Белом доме, выразила надежду, что этот случай послужит шагом к установлению более масштабного мира. Она также дала высокую оценку взаимодействию Москвы и Киева, назвав их совместную работу профессиональной. Первая леди подчеркнула, что лично принимала участие во всех этапах планирования операции.

Гуманитарная операция в Алешках завершилась 1 ноября. За это время жители прифронтового региона получили жизненно важные грузы — от продуктов и питьевой воды до медикаментов и предметов первой необходимости. Чтобы обеспечить безопасность такой масштабной логистики, с 27 октября в городе действовал специальный режим тишины. Это окно безопасности позволило организовать беспрепятственное движение колонн и провести необходимую подготовку маршрутов. Российские военные обследовали и полностью разминировали дороги, чтобы помощь смогла дойти до нуждающихся.

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