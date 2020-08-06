Музыкальный критик и журналист Сергей Соседов в беседе с изданием «Собеседник.ru» в свойственной ему эмоциональной манере высказался о браке Аллы Пугачевой и Максима Галкина. На фоне слухов о возможном разводе Примадонны и юмориста он подчеркнул, что не считает союз знаменитостей счастливым.

Сергей Соседов уверен, что шоу-бизнес и семья являются несовместимыми понятиями.

«Кто счастливый, скажите мне? Алла Пугачева с Галкиным? Это же смешно! Там все клоунада. Где вы видели счастье?» — недоумевает Сергей Соседов.

Критик выразил мнение, что Алла Пугачева и Максим Галкин демонстрируют идиллию в отношениях только перед лицом общественности.

Поклонникам звездной пары остается надеяться, что Примадонна или юморист дадут соответствующие комментарии и пресекут распространение сплетен о возможных проблемах в семье.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что помолодевший Галкин впервые оседлал железного коня во дворе своего замка.