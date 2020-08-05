Помолодевший Галкин впервые оседлал железного коня во дворе своего замка
Максим Галкин не прекращает удивлять новыми талантами и увлечениями. В этот раз известный артист похвастался новым мотоциклом, на котором гонял вокруг семейного замка.
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Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Instagram @maxgalkinru
Телеведущий Максим Галкин устроил настоящую фотосессию с новым приобретением — красным мотоциклом.
«Всю жизнь думал, что боюсь скорости! А вот ведь нет! Продолжение в сторис», — пишет известный юморист.
В самом сторис актер выжимает газ мотоцикла, после чего удаляется прочь от оператора под гул мотора.
Подписчики отметили, что в костюме гонщика 44-летний артист выглядит лет на 20 моложе. Кроме того, читатели микроблога звезды предположили, что усадил Галкина за двухколесного друга никто иной, как его старший брат. Известно, что тот — заядлый мотоциклист.
«Ну какие он есть молодильные яблочки? Все молодеет и молодеет»
«Максим, Вы на этом фото, как выпускник школы», — похвалили юмориста фанаты.
Импровизированные съемки проходили во дворе семейного замка, расположенного в Подмосковье, где Галкин проживает вместе с Аллой Пугачевой. Там же они растят своих детей — шестилетних Лизу и Гарри. Звездная пара построило фешенебельный особняк в 2006 году. По оценкам экспертов, стоимость дома составила не менее 10 миллионов евро — порядка 260 миллионов рублей.
Ранее 5-tv сообщал о том, что Максим Галкин обустроил для супруги и детей личный спа-центр.
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