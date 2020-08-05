Помолодевший Галкин впервые оседлал железного коня во дворе своего замка

Телеведущий Максим Галкин устроил настоящую фотосессию с новым приобретением — красным мотоциклом.

«Всю жизнь думал, что боюсь скорости! А вот ведь нет! Продолжение в сторис», — пишет известный юморист.

Instagram @maxgalkinru

В самом сторис актер выжимает газ мотоцикла, после чего удаляется прочь от оператора под гул мотора.

Подписчики отметили, что в костюме гонщика 44-летний артист выглядит лет на 20 моложе. Кроме того, читатели микроблога звезды предположили, что усадил Галкина за двухколесного друга никто иной, как его старший брат. Известно, что тот — заядлый мотоциклист.

«Ну какие он есть молодильные яблочки? Все молодеет и молодеет»

«Максим, Вы на этом фото, как выпускник школы», — похвалили юмориста фанаты.

Импровизированные съемки проходили во дворе семейного замка, расположенного в Подмосковье, где Галкин проживает вместе с Аллой Пугачевой. Там же они растят своих детей — шестилетних Лизу и Гарри. Звездная пара построило фешенебельный особняк в 2006 году. По оценкам экспертов, стоимость дома составила не менее 10 миллионов евро — порядка 260 миллионов рублей.

Ранее 5-tv сообщал о том, что Максим Галкин обустроил для супруги и детей личный спа-центр.