Почему Орбакайте недовольна действиями худрука «Современника»?

Старшая дочь Аллы Пугачевой— Кристина Орбакайте высказала недоумение действиями нового художественного руководителя театра «Современник» Виктора Рыжакова, пишет МК.

Не так давно актриса заменила Чулпан Хаматову в спектакле «Двое на качелях» и по сей день готова продолжать играть в этой постановке. Однако с удивлением узнала, что показ спектакля не возобновляют из-за того, что она якобы не может вернуться из США.

«За несколько карантинных месяцев новый руководитель „Современника“ ни разу не вышел со мной на связь — и изначально мне это показалось более чем странным», — заявила актриса в интервью изданию.

Орбакайте также поделилась, что еще один актер спектакля «Двое на качелях» Кирилл Сафонов за время ограничений, вызванных пандемией, разговаривал с худруком театра лишь единожды. И из этого общения «ничего конкретного не понял».

Артистка в который раз подтвердила свое желание продолжать играть в постановке, даже под началом Рыжакова. Проблемы с невозможностью прибыть в страну ради участия в спектакле Орбакайте опровергла. Журналистам она сообщила, что живет на две страны и беспрепятственно прилетает в Россию.

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