Почему Орбакайте недовольна действиями худрука «Современника»?

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Алиса Старжевская
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Певица и актриса заявила, что Виктор Рыжаков не выходит с ней на связь.

Почему Орбакайте недовольна действиями худрука «Современника»?

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Старшая дочь Аллы Пугачевой— Кристина Орбакайте высказала недоумение действиями нового художественного руководителя театра «Современник» Виктора Рыжакова, пишет МК.

Не так давно актриса заменила Чулпан Хаматову в спектакле «Двое на качелях» и по сей день готова продолжать играть в этой постановке. Однако с удивлением узнала, что показ спектакля не возобновляют из-за того, что она якобы не может вернуться из США.

«За несколько карантинных месяцев новый руководитель „Современника“ ни разу не вышел со мной на связь — и изначально мне это показалось более чем странным», — заявила актриса в интервью изданию.

Орбакайте также поделилась, что еще один актер спектакля «Двое на качелях» Кирилл Сафонов за время ограничений, вызванных пандемией, разговаривал с худруком театра лишь единожды. И из этого общения «ничего конкретного не понял».

Артистка в который раз подтвердила свое желание продолжать играть в постановке, даже под началом Рыжакова. Проблемы с невозможностью прибыть в страну ради участия в спектакле Орбакайте опровергла. Журналистам она сообщила, что живет на две страны и беспрепятственно прилетает в Россию.

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