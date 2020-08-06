«Аэрофлот» отменяет часть запланированных в августе международных рейсов

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Светлана Шевченко
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Пассажиры, купившие билеты до 1 мая, получат в обмен на них ваучеры.

«Аэрофлот» отменяет часть запланированных в августе международных рейсов

Фото: РИА Новости / Константин Михальчевский

Авиакомпания «Аэрофлот» объявила об отмене до 31 августа международных рейсов в более чем 80 зарубежных городов. Причина — сложившаяся в них неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

К слову, официально Россия с этими городами еще не возобновляла авиасообщение. Что касается стран, с котромы полеты уже были возобновлены — Турция, Великобритания и Танзания — в этот список их города не попали. При этом там есть Цюрих, договоренность о полетах в который между властями достигнута, и они разрешены с 15 августа.

В «Аэрофлоте» уточнили, что купившие билеты в обозначенные в списке города после 1 мая могут получить обратно деньги, а вот тем, кто приобрел их до 1 мая, получат ваучеры.

«Пассажирам, которые приобрели билеты по перечисленным направлениям после 1 мая 2020 года на сайте авиакомпании или в контакт-центре, возврат денежных средств за авиабилеты по отмененным рейсам будет осуществлен автоматически в соответствии с формой оплаты», — пояснили в авиакомпании.

Последний раз «Аэрофлот» приостанавливал продажу билетов на международные рейсы до 1 августа в апреле текущего года.

В то же время два дня назад Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) заявила, что продажа билетов в страны, с которыми не восстановлено авиасообщение, является нарушением прав граждан. Кроме того, ведомство обратило внимание также на тот факт, что в обмен на билеты после отмены рейса пассажиру дают ваучеры.

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