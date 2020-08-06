Беспроцентная ипотека: депутат ГД предложил новую жилищную программу
По мнению Сергея Миронова, ипотека с низкой процентной ставкой не решает жилищных проблем.
Фото: РИА Новости / Александр Вильф
Депутат Государственной думы Сергей Миронов на форуме «Территория Смыслов» заговорил о жилищных проблемах населения. По мнению парламентария, льготные кредиты на приобретение жилья фактически не помогают молодым российским семьям получить собственную квартиру, и государству необходимо запустить программу беспроцентных ипотек, сообщает URA.RU.
Доступность жилья, считает депутат, должна повышать рождаемость. Государство в этом заинтересовано. Соответственно, в стране необходимо делать упор на беспроцентные ссуды и системы списания ипотечного долга с многодетных семей.
«Появился ребенок — списывается 25 процентов долга. Со вторым ребенком — 50 процентов, ну, а если семья решится на третьего, то долг можно „простить“», — предлагает Миронов.
Кроме того, парламентарий считает, что в России необходимо запускать массовое строительство госжилья, чтобы затем сдавать в аренду населению по доступным ценам.
Ранее 5-tv сообщал о том, что государство выплатит пособия некоторым российским семьям на приобретение.
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