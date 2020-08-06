Фонтан в Белгороде неожиданно сменил пол и оголился

В Белгороде разгорается скандал вокруг городского фонтана. Во время открытия достопримечательности на годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков выяснилось, что скульптура «Девочка с гусенком» в процессе реконструкции неожиданно превратилась в голого мальчика с вполне взрослой птицей в руках.

Причем горожан смутила не только смена пола у фигуры, но и то, что она далека от эстетических идеалов. Пользователи соцсетей говорят, что скульптура скорее напоминает «опухшего от пьянства старика». Генподрядчик при этом недоумевает — чем люди недовольны, мол фонтан не отличим от оригинала. Чиновники поспешили сообщить, что изначально скульптуру делали как пару для девочки.