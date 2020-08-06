Разин заявил, что за год заработал больше, чем Шнуров, Крид и Билан втроем

Суммы заработков самых богатых звезд российского шоу-бизнеса разочаровали продюсера Андрея Разина. Как писал 5-tv.ru, лидерами списка Forbes в этом году среди отечественных селебрити стали: лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров — 8,8 миллиона долларов, Егор Крид с годовым доходом 6,9 миллиона и Дима Билан, заработавший 6,8 миллиона. На публикацию делового журнала создатель «Ласкового мая» отреагировал постом в Instagram.

«Согласно утвержденным декларациям, я в течение пяти лет только за один год получал столько денег, сколько они втроем вместе не заработали. Но я никогда этим не хвастаюсь», — заявил Разин.

Instagram @razin_andrei_lm

Строго говоря, участники исследования Forbes тоже не кричали о содержимом их кошельков — рейтинг составлялся без участия самих звезд путем подсчета общих объемов гонорарных выплат. Причем авторы публикации принимали во внимание лишь доходы, полученными артистами за счет эксплуатации своего таланта. Распределение доходов между звездой и его музыкантами, продюсерами, агентами, юристами и другими членами команды эксперты не учитывали. От внимания журналистов также могли ускользнуть побочные заработки знаменитостей. А значит, реальные суммы членов списка наверняка больше заявленных.

Ранее 5-tv.ru писал, что у занявшей шестое место в рейтинге самых богатых звезд Forbes Полины Гагариной обнаружили долги по налогам.