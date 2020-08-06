Видео: штурмовик Су-25 «бороздит» взлетно-посадочную полосу в открытом поле
Военный самолет отработал маневры в рамках учений.
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Фото, видео: РИА Новости / Нина Падалко; 5-tv.ru
Российский штурмовик Су-25 успешно отработал взлет и посадку на грунтовом аэродроме, расположенном практически в открытом поле. Кадры с учений были выложены на YouTube одним из пользователей.
На видео военный самолет эффектно разгоняется и взлетает, оставляя за собой «вспаханную» взлетно-посадочную полосу с облаками песка. Су-25 несколько раз приземляется, а затем снова поднимается ввысь.
Где именно отрабатывались подобные маневры — неизвестно. Однако, как пояснили специалисты, умение поднимать и сажать воздушное судно в непривычных условиях– важный навык на случай реальных боевых действий, например, при отсутствии аэродромной сети.
Ранее 5-tv.ru писал, что два американских самолета-разведчика были перехвачены над Черным морем.
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