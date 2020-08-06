Видео: штурмовик Су-25 «бороздит» взлетно-посадочную полосу в открытом поле

Российский штурмовик Су-25 успешно отработал взлет и посадку на грунтовом аэродроме, расположенном практически в открытом поле. Кадры с учений были выложены на YouTube одним из пользователей.

На видео военный самолет эффектно разгоняется и взлетает, оставляя за собой «вспаханную» взлетно-посадочную полосу с облаками песка. Су-25 несколько раз приземляется, а затем снова поднимается ввысь.

Где именно отрабатывались подобные маневры — неизвестно. Однако, как пояснили специалисты, умение поднимать и сажать воздушное судно в непривычных условиях– важный навык на случай реальных боевых действий, например, при отсутствии аэродромной сети.

Ранее 5-tv.ru писал, что два американских самолета-разведчика были перехвачены над Черным морем.