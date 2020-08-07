Смелый шаг: британский бренд показал фото моделей в купальниках без ретуши
Участницей необычной фотосессии стала звезда реалити-шоу Джорджи Кларк.
Фото: Instagram @georgie.clarke
Сотрудники британского бренда, владеющего интернет-магазином Boohoo, решились на весьма смелый шаг. Они выложили в своем аккаунте в Instagram снимки моделей в купальниках без ретуши. В частности, в необычной фотосессии приняла участие звезда реалити-шоу Джорджи Кларк.
Авторы снимков приложили усилия, чтобы показать девушек, как и выгодном свете, так и «во всей красе». Изображения наглядно демонстрируют «особенности» фигуры участниц.
«При любом раскладе ты выглядишь великолепно», — написала Джорджи Кларк под своими фото.
Основная масса пользователей сети поблагодарила организаторов за «бодипозитивность». Юзеры подчеркнули, что наконец-то их взору предстала правда о рекламных съемках.
«Девушки великолепны! Спасибо вам за то, что показываете людям все нюансы», — говорится в комментариях.
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