Смелый шаг: британский бренд показал фото моделей в купальниках без ретуши

Сотрудники британского бренда, владеющего интернет-магазином Boohoo, решились на весьма смелый шаг. Они выложили в своем аккаунте в Instagram снимки моделей в купальниках без ретуши. В частности, в необычной фотосессии приняла участие звезда реалити-шоу Джорджи Кларк.

Авторы снимков приложили усилия, чтобы показать девушек, как и выгодном свете, так и «во всей красе». Изображения наглядно демонстрируют «особенности» фигуры участниц.

«При любом раскладе ты выглядишь великолепно», — написала Джорджи Кларк под своими фото.

Instagram @georgie.clarke

Основная масса пользователей сети поблагодарила организаторов за «бодипозитивность». Юзеры подчеркнули, что наконец-то их взору предстала правда о рекламных съемках.

«Девушки великолепны! Спасибо вам за то, что показываете людям все нюансы», — говорится в комментариях.

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