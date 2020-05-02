«Живет в некрасивом теле»: Лена Миро раскритиковала фитнес-курс Виктории Бони

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня рассказала подписчикам о старте собственного авторского фитнес-курса. Скандально известный блогер Лена Миро решила высказаться по данному поводу. Она в пух и прах раскритиковала идею фотомодели, утверждая, что та сама не является обладательницей тела мечты.

«Виктория Боня всю жизнь живет в вялом, корявом и до ужаса некрасивом теле. Оно в хорошей или хотя бы даже сносной форме не бывает никогда», — заявила инфлюенсер в своем блоге.

Лена Миро высмеяла идею Виктории Бони и попыталась убедить пользователей сети в том, что программа ее фитнес-курса составлена неграмотно. По словам блогера, упражнений на «сжигание жира», выполнение которых обещает экс-участница «Дома-2», попросту не существует.

«Любое движение и даже его отсутствие приводит к потере веса при условии, что в сутки вы расходуете больше калорий, чем потребляете. Это единственное условие похудения. Других нет. Сжигание жира — это фигура речи. Однако откуда знать об этом Боне с ее образованием?», — категорично заявила Миро.

Тем временем, Виктория Боня, заявившая о желании запустить свой фитнес-курс, опубликовала в Instagram снимок, на котором предстала в образе едва ли не бодипозитив-дивы. На нем 40-летняя знаменитость сидит так, что на ее животе видны небольшие складочки.

«Люблю настоящие фотки! Раньше все время обрабатывала их, а сейчас хочется живых, со складками, с недостатками! Люблю себя такой», — заявила Боня.

Instagram @victoriabonya

Однако еще совсем недавно 5-tv.ru писал, что Виктория Боня пожаловалась на жировые складки на своем теле.