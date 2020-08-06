«Придется идти на завод»: Звезда «Уральских пельменей» страдает от безденежья

Участник известного шоу «Уральские пельмени» Роман Постовалов выразил солидарность с Иосифом Пригожиным, заявившим о «бедственном» положении артистов во время пандемии коронавируса. Актер прославленного коллектива рассказал, что из-за отмены выступлений для него настали трудные времена, которые могут привести к тому, что ему придется пойти на завод или вернуться к прежней работе.

«Я хоть и в „Уральских пельменях“, но я не акционер, не учредитель шоу, а наемный актер. Для нас это была работа, и теперь она пропала. Если карантин продлится до Нового года, то, может быть, придется идти на завод. Или возвращаться на службу в МВД, а не хотелось бы», — сказал Постовалов в интервью KP.RU.

По его словам, последние гастроли «Уральских пельменей» состоялись в середине марта в Чебоксарах, а все остальные запланированные концерты в итоге сорвались.

По мнению Постовалова, прокормить себя в непростых условиях способны лишь звезды первой величины, такие как, например, Дима Билан, «проедающие накопленный жирок», а вот менее известным артистам приходится тяжелее всех.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Валерия объяснила слова Иосифа Пригожина о «бедствующих» артистах.