«Придется идти на завод»: Звезда «Уральских пельменей» страдает от безденежья

|
Алиса Старжевская
66

Участник популярного коллектива Роман Постовалов поддержал Иосифа Пригожина, посетовавшего на «бедственное» положение артистов.

«Придется идти на завод»: Звезда «Уральских пельменей» страдает от безденежья

Фото: Facebook @Pelmeny

Участник известного шоу «Уральские пельмени» Роман Постовалов выразил солидарность с Иосифом Пригожиным, заявившим о «бедственном» положении артистов во время пандемии коронавируса. Актер прославленного коллектива рассказал, что из-за отмены выступлений для него настали трудные времена, которые могут привести к тому, что ему придется пойти на завод или вернуться к прежней работе.

«Я хоть и в „Уральских пельменях“, но я не акционер, не учредитель шоу, а наемный актер. Для нас это была работа, и теперь она пропала. Если карантин продлится до Нового года, то, может быть, придется идти на завод. Или возвращаться на службу в МВД, а не хотелось бы», — сказал Постовалов в интервью KP.RU.

По его словам, последние гастроли «Уральских пельменей» состоялись в середине марта в Чебоксарах, а все остальные запланированные концерты в итоге сорвались.

По мнению Постовалова, прокормить себя в непростых условиях способны лишь звезды первой величины, такие как, например, Дима Билан, «проедающие накопленный жирок», а вот менее известным артистам приходится тяжелее всех.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Валерия объяснила слова Иосифа Пригожина о «бедствующих» артистах.

Читайте также

+20° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.04
-0.24 86.62
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:58
«Это вообще законно?» — получатели SMS от Госдепа в шоке от американской рассылки
18:44
Когда в Петербурге разрешат массовые мероприятия и откроют парки с аттракционами?
18:38
Варнава и Бороденко станцевали уморительный нижний брейк — видео
18:25
Важный для Добровинского свидетель по делу Ефремова выступил в суде
18:23
Худышка Анна Нетребко занимается спортом в коротких шортиках — фото
18:12
Кровавая вечеринка: Фрик-модель перерезала горло сожителю под Петербургом

Сейчас читают

ТОП-5 российских звезд, женившихся на своих фанатах
«Сейчас сайт Госдепа ляжет»: Захарова отреагировала на заявление США о награде за тех, кто вмешивается в выборы
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок