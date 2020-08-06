Собчак оштрафована на 20 тысяч рублей за участие в акции в поддержку Сафронова

Мещанский суд Москвы вынес решение о признании Ксении Собчак виновной в административном правонарушении и назначил ей штраф в размере 20 тысяч рублей за участие в несанкционированной акции в поддержку советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене.

Ксения Собчак вышла к зданию ФСБ на Лубянке в Москве 7 июля и была задержана.

Ранее 5-tv.ru писал, что в момент задержания на Собчак была футболка с надписью «Свободу Ивану Сафронову».