Собчак оштрафована на 20 тысяч рублей за участие в акции в поддержку Сафронова
Мещанский суд Москвы признал, что телеведущая совершила административное правонарушение.
Фото: ТАСС / Метцель Михаил
Мещанский суд Москвы вынес решение о признании Ксении Собчак виновной в административном правонарушении и назначил ей штраф в размере 20 тысяч рублей за участие в несанкционированной акции в поддержку советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене.
Ксения Собчак вышла к зданию ФСБ на Лубянке в Москве 7 июля и была задержана.
Ранее 5-tv.ru писал, что в момент задержания на Собчак была футболка с надписью «Свободу Ивану Сафронову».
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