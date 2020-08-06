Видео: Большая маршрутка влетела в книжный магазин в Тюмени

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Светлана Шевченко
Срочная новость 43

Предварительно, несколько человек пострадали.

Фото, видео: ВКонтакте / ЧС Тюмень

Большая маршрутка влетела в книжный магазин в Тюмени. Предварительно, несколько человек пострадали.

Очевидцы в сети сообщили, что ДТП произошло на Ямской улице. Водитель, автобуса по их словам, заявил, что его подрезали.

На кадрах с места ЧП видно, что в помещении попадали полки и стеллажи. Вокруг места происшествия много детей.

Информация уточняется. На месте работают экстренные службы.

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