Видео: Большая маршрутка влетела в книжный магазин в Тюмени
Предварительно, несколько человек пострадали.
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Фото, видео: ВКонтакте / ЧС Тюмень
Большая маршрутка влетела в книжный магазин в Тюмени. Предварительно, несколько человек пострадали.
Очевидцы в сети сообщили, что ДТП произошло на Ямской улице. Водитель, автобуса по их словам, заявил, что его подрезали.
На кадрах с места ЧП видно, что в помещении попадали полки и стеллажи. Вокруг места происшествия много детей.
Информация уточняется. На месте работают экстренные службы.
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