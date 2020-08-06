Маршрутка влетела в магазин в Тюмени: шестеро пострадавших, включая ребенка
Авария произошла в час-пик на Ямской улице.
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Фото, видео: ВКонтакте / ЧС Тюмень
Шесть человек, включая десятилетнего ребенка, пострадали в результате ДТП с маршрутным автобусом в Тюмени. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГИБДД Томска.
Как сообщалось ранее, маршрутка влетела в дверь книжного магазина, что расположен на первом этаже здания по Ямской улице.
Все пострадавшие находились в автобусе.
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