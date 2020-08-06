Маршрутка влетела в магазин в Тюмени: шестеро пострадавших, включая ребенка

Шесть человек, включая десятилетнего ребенка, пострадали в результате ДТП с маршрутным автобусом в Тюмени. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГИБДД Томска.

Как сообщалось ранее, маршрутка влетела в дверь книжного магазина, что расположен на первом этаже здания по Ямской улице.

Все пострадавшие находились в автобусе.