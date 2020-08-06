«Давай без кокосов!» — Тимати дал напутствие Джигану, отправившемуся в отпуск

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Алиса Старжевская
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В сети иронизируют по поводу совместного отдыха звездной пары, который в прошлый раз чуть не закончился их разводом.

Фото, видео: Instagram @iamgeegun

Пара Джигана и Самойловой впервые после примирения улетела в отпуск. В надежде, что это укрепит отношения, они взяли с собой трех дочерей и младшего сына Давида, а также еще нескольких ближайших родственников.

«С бабушкой, дедушкой, братьями, племянницей и своим табуном. Надеюсь нас пустят обратно», — написала в своем профиле жена репера.

Instagram @iamgeegun

Снимки на курорте Турции вдохновили фанатов на язвительные шутки в отношении главы семейства. Реперу припомнили, что «в прошлый раз на отпуске все и началось», имея в виду загул новоиспеченного отца после рождения сына, который закончился лечением в клиниках и подачей документов на развод.

«Хорошо, что не в Майами»

«Только без глупостей, Вась»

«Ждем прямые эфиры», — шутили фолловеры.

Апогеем острот стал комментарий Тимати, который тоже попросил рэпера отдыхать без глупостей.

«Давай, Вась, только без джетски и кокосов!», — написал другу основатель Black Star.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Оксана Самойлова пережила ссору с Джиганом

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