«Давай без кокосов!» — Тимати дал напутствие Джигану, отправившемуся в отпуск
В сети иронизируют по поводу совместного отдыха звездной пары, который в прошлый раз чуть не закончился их разводом.
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Фото, видео: Instagram @iamgeegun
Пара Джигана и Самойловой впервые после примирения улетела в отпуск. В надежде, что это укрепит отношения, они взяли с собой трех дочерей и младшего сына Давида, а также еще нескольких ближайших родственников.
«С бабушкой, дедушкой, братьями, племянницей и своим табуном. Надеюсь нас пустят обратно», — написала в своем профиле жена репера.
Снимки на курорте Турции вдохновили фанатов на язвительные шутки в отношении главы семейства. Реперу припомнили, что «в прошлый раз на отпуске все и началось», имея в виду загул новоиспеченного отца после рождения сына, который закончился лечением в клиниках и подачей документов на развод.
«Хорошо, что не в Майами»
«Только без глупостей, Вась»
«Ждем прямые эфиры», — шутили фолловеры.
Апогеем острот стал комментарий Тимати, который тоже попросил рэпера отдыхать без глупостей.
«Давай, Вась, только без джетски и кокосов!», — написал другу основатель Black Star.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Оксана Самойлова пережила ссору с Джиганом
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