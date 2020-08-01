Как Оксана Самойлова пережила ссору с Джиганом?
Супруга рэпера призналась подписчикам, что последние несколько месяцев стали самыми тяжелыми в ее жизни.
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Фото, видео: Instagram @samoylovaoxana
Российская модель и супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова в своем аккаунте в Instagram рассказала, как пережила ссору с мужем. 32-летняя женщина призналась, что последние восемь месяцев стали самыми тяжелыми в ее жизни. По ее словам, 2020 год оказался полон сюрпризов.
И, действительно, в феврале мать четверых детей внезапно объявила о разводе с исполнителем. В качестве возможной причины разлада в семье назывались многочисленные измены рэпера. Сам Джиган тем временем умудрился загреметь в наркологическую клинику после празднования появления на свет малыша. Период его реабилитации выпал на разгар ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавируса.
15 июня супруги должны были явиться в суд на собственный бракоразводный процесс. Однако оба на заседании не появились. Позднее стало известно, что Оксана Самойлова решила дать Джигану шанс все исправить.
«Я благодарю Вселенную за все, что происходит, потому что это все — мои уроки и они очевидно пошли мне на пользу. Сейчас я сильнее, чем когда-либо, у меня нет слабых мест и я знаю, что я могу абсолютно все! Я стала просто непобедимая», — написала Оксана Самойлова.
Жена Джигана добавила, что всю свою энергию направила в рабочее русло и за указанный сложный период в жизни сумела создать одновременно несколько новых проектов. Оксана Самойлова не стала открывать завесу тайны, отметив лишь, что ее наработки помогут людям обрести красоту и здоровье.
Супруга музыканта подчеркнула, что в жизни все делается только к лучшему. А периодические взлеты и падения являются неизбежной частью в судьбе каждого человека.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Оксана Самойлова перевоплотилась в Чудо-женщину ради дня рождения дочери.
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