«Еще за одним?» — Жену Джигана заподозрили в пятой беременности

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Алиса Старжевская
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Округлости живота Самойловой на фото в купальнике навели пользователей на мысли о ее интересном положении.

Фото, видео: ТАСС / Геодакян Артем,Instagram @iamgeegun

Самойлова и Джиган после примирения отправились в отпуск на турецкий курорт, взяв с собой детей и несколько ближайших родственников.

В своем микроблоге Instagram рэпер опубликовал совместный снимок с женой Оксаной в купальнике, округлый животик которой и вызвал много вопросов у фанатов.

Instagram @iamgeegun

Внимательно рассмотрев снимок, пользователи заметили изменения в фигуре модели, а точнее округлость в области живота. Армия поклонников тут же принялась обсуждать «интересное положение» девушки.

«Опять беременна?!»

«Пузико уже видно»

«Ощущение, что Оксана снова беременна», — писали фанаты звездной пары.

Пара, которая совсем недавно пережила кризис в отношениях, подозрения фолловеров пока никак не прокомментировала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, Джиган показал на видео ухажера Ольги Орловой

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