«Еще за одним?» — Жену Джигана заподозрили в пятой беременности
Округлости живота Самойловой на фото в купальнике навели пользователей на мысли о ее интересном положении.
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Фото, видео: ТАСС / Геодакян Артем,Instagram @iamgeegun
Самойлова и Джиган после примирения отправились в отпуск на турецкий курорт, взяв с собой детей и несколько ближайших родственников.
В своем микроблоге Instagram рэпер опубликовал совместный снимок с женой Оксаной в купальнике, округлый животик которой и вызвал много вопросов у фанатов.
Внимательно рассмотрев снимок, пользователи заметили изменения в фигуре модели, а точнее округлость в области живота. Армия поклонников тут же принялась обсуждать «интересное положение» девушки.
«Опять беременна?!»
«Пузико уже видно»
«Ощущение, что Оксана снова беременна», — писали фанаты звездной пары.
Пара, которая совсем недавно пережила кризис в отношениях, подозрения фолловеров пока никак не прокомментировала.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, Джиган показал на видео ухажера Ольги Орловой
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