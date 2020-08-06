Снижение ставки по ипотеке до 7,5% прогнозируют к концу года

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Гендиректор «ДОМ. РФ» Виталий Мутко отметил, что на данный момент около 90% рынка ипотечного кредитования приходится на льготную программу со ставкой 6,5%.

Фото, видео: РИА Новости / Нина Зотина, 5-tv.ru

Средняя ставка по ипотеке к концу 2020 составит 7,5%. Об этом Владимиру Путину в Кремле доложил глава акционерного общества «ДОМ. РФ». Виталий Мутко отметил, что строительный рынок из-за пандемии просел, однако благодаря своевременно принятым дополнительным мерам соцподдержки ситуация выправляется.

«Каковы результаты? Какова ситуация? Как вы ее оцениваете? И какие перспективы?» — спросил Путин.

«Апрель и май были тяжелыми для строительной отрасли. Спрос упал, где-то на 30%. Сейчас мы видим, что спрос восстановился, уже по июню ипотечное кредитование, запросы на 29% увеличились. Где-то к концу года мы выйдем, может быть, уже на прежний практически уровень: 1 миллион 200–300 тысяч ипотечных кредитов», — сказал Мутко.

По словам Мутко, застройщики получили полтора триллиона рублей на строительство жилья по системе проектного финансирования. Из них 600 миллиардов выдал банк ДОМ. РФ, средства пойдут на строительство 12 миллионов квадратных метров жилья.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Ростелеком» приступил к созданию новой версии портала госуслуг.

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