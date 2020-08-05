«Ростелеком» приступил к созданию новой версии портала госуслуг

Свыше пяти тысяч малых населенных пунктов в ближайшие годы получат доступ к высокоскоростному интернету. Об этом Владимиру Путину в Кремле рассказал глава «Ростелекома» Михаил Осеевский. В целом до 2030 года к сети подключат 97% домохозяйств. Президент отдельно поинтересовался, как компания преодолела сложности, возникшие из-за пандемии. В частности, речь шла о портале Госуслуги.

«Был небольшой сбой в работе, связанный с тем, что работа в условиях пандемии приобрела в электронном формате такой массовый характер. Чуть ли не 40% персонала работало в удаленном режиме? И все получилось?» — спросил Путин.

«Да, Владимир Владимирович. Стало очевидно, что уровень и архитектуры, и производительности портала уже не соответствуют масштабу тех задач, которые необходимо решать. Поэтому мы уже приступили к созданию нового варианта, новой версии портала государственных услуг. Планируем в основном завершить работу уже в конце этого года», — сказал Михаил Осеевский.

Также Осеевский доложил президенту, что инвестпрограмма «Ростелекома» в 2020 превысит 135 миллиардов рублей. Компания уже подключила к высокоскоростному интернету Сахалин, Камчатку и Магадан. Кабели прокладывались под водой. Следующая на очереди Чукотка.

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