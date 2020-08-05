«Ростелеком» приступил к созданию новой версии портала госуслуг

Эфирная новость 17

Владимир Путин 5 августа провел встречу с главой «Ростелекома» Михаилом Осеевским.

Фото, видео: РИА Новости / Алексей Никольский

Свыше пяти тысяч малых населенных пунктов в ближайшие годы получат доступ к высокоскоростному интернету. Об этом Владимиру Путину в Кремле рассказал глава «Ростелекома» Михаил Осеевский. В целом до 2030 года к сети подключат 97% домохозяйств. Президент отдельно поинтересовался, как компания преодолела сложности, возникшие из-за пандемии. В частности, речь шла о портале Госуслуги.

«Был небольшой сбой в работе, связанный с тем, что работа в условиях пандемии приобрела в электронном формате такой массовый характер. Чуть ли не 40% персонала работало в удаленном режиме? И все получилось?» — спросил Путин.

«Да, Владимир Владимирович. Стало очевидно, что уровень и архитектуры, и производительности портала уже не соответствуют масштабу тех задач, которые необходимо решать. Поэтому мы уже приступили к созданию нового варианта, новой версии портала государственных услуг. Планируем в основном завершить работу уже в конце этого года», — сказал Михаил Осеевский.

Также Осеевский доложил президенту, что инвестпрограмма «Ростелекома» в 2020 превысит 135 миллиардов рублей. Компания уже подключила к высокоскоростному интернету Сахалин, Камчатку и Магадан. Кабели прокладывались под водой. Следующая на очереди Чукотка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как получить доступ к бесплатному интернету от государства?

+17° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
73.28
-0.10 86.63
0.13
Кому сложно угодить: ТОП-5 самых требовательных и капризных знаков зодиак...

Последние новости

21:31
«Ростелеком» приступил к созданию новой версии портала госуслуг
21:19
Полуобнаженная Ирина Пегова «ухватила кусочек лета» на отдыхе — фото
21:08
Как Цой с помощью живописи предсказал свою смерть
20:54
Недавно переживший развод певец Эмин задумался о мужской верности
20:44
Трагедия в Бейруте: как халатность стала причиной мощнейшего взрыва и гибели людей
20:37
«Кто это слушает?» — Соседов предлагает отобрать деньги у Крида в пользу бедных

Сейчас читают

ТОП-5 звездных россиянок, заимевших молодых мужей
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок