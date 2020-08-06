«Бочка варенья и корзина печенья» — Захарова о SMS-рассылке Госдепа США

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Светлана Шевченко
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала попытку США «выкупить» у россиян сведения о мифическом вмешательстве в выборы.

Фото, видео: www.globallookpress.com / MFA Russia

Сегодня многие жители России получили SMS-рассылку от Госдепа, сообщила Мария Захарова на своей странице в Facebook.

«Госдеп США предлагает до $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы в США. Если у вас есть информация, обращайтесь», – приводит текст сообщения дипломат.

К слову, приложенная в тексте ссылка ведет прямиком на сайт американских спецслужб.

Мария Захарова посмеялась над тем, как теперь Госдеп ищет улики и сравнила акцию сбора от граждан РФ несуществующей информации с популярными в 90-е хайп-фондами.

«Все примитивно, так как основано на привычной для американских силовиков связке: донеси — получи. „Получи“, естественно, приукрашено как в рекламе набирающей обороты финансовой пирамиды», — написала представитель МИД.

Политик возмутилась, на каком основании будет вестись подобная кампания и отметила, что подобные действия американских коллег в очередной раз выходят за рамки этики, морали и права, не говоря уже о том, что у россиян таким образом незаметно пытаются собрать личные данные.

«Что это, если не самая настоящая гибридная атака?» — добавила Захарова.

Американская сторона выдвигает безосновательные обвинения во вмешательстве в президентские выборы порядка четырех лет. Граждане вот-вот выберут себе нового президента, но Госдеп продолжает утверждать, что нынешнего им «подкинули» русские хакеры. Добавим, что ни одного доказательства вмешательства в выборы российской стороны обнародовано не было за все годы обвинений.

Ранее 5-tv сообщил, что россияне стали получать SMS-сообщения от Госдепа США с предложением награды за донос. 

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