«Бочка варенья и корзина печенья» — Захарова о SMS-рассылке Госдепа США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала попытку США «выкупить» у россиян сведения о мифическом вмешательстве в выборы.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
День Серафима Саровского: что можно и что нельзя делать 1 августа
Отец Фриске прокомментировал победу в суде над Шепелевым
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по своему особняку — видео
«Погиб наш сотрудник»: стали известны детали о погибшей семье с Алтая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 31 июля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com / MFA Russia
Сегодня многие жители России получили SMS-рассылку от Госдепа, сообщила Мария Захарова на своей странице в Facebook.
«Госдеп США предлагает до $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы в США. Если у вас есть информация, обращайтесь», – приводит текст сообщения дипломат.
К слову, приложенная в тексте ссылка ведет прямиком на сайт американских спецслужб.
Мария Захарова посмеялась над тем, как теперь Госдеп ищет улики и сравнила акцию сбора от граждан РФ несуществующей информации с популярными в 90-е хайп-фондами.
«Все примитивно, так как основано на привычной для американских силовиков связке: донеси — получи. „Получи“, естественно, приукрашено как в рекламе набирающей обороты финансовой пирамиды», — написала представитель МИД.
Политик возмутилась, на каком основании будет вестись подобная кампания и отметила, что подобные действия американских коллег в очередной раз выходят за рамки этики, морали и права, не говоря уже о том, что у россиян таким образом незаметно пытаются собрать личные данные.
«Что это, если не самая настоящая гибридная атака?» — добавила Захарова.
Американская сторона выдвигает безосновательные обвинения во вмешательстве в президентские выборы порядка четырех лет. Граждане вот-вот выберут себе нового президента, но Госдеп продолжает утверждать, что нынешнего им «подкинули» русские хакеры. Добавим, что ни одного доказательства вмешательства в выборы российской стороны обнародовано не было за все годы обвинений.
Ранее 5-tv сообщил, что россияне стали получать SMS-сообщения от Госдепа США с предложением награды за донос.
Читайте также
64%
-0.24 86.62
-0.01
Нашли ошибку?