Россияне начали получать SMS от Госдепа с предложением награды за донос

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Накануне сумму вознаграждения объявил глава ведомства Майк Помпео — десять миллионов долларов США.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Peter Seyfferth, 5-tv.ru

В США предложили десять миллионов долларов за любую информацию о вмешательстве в предстоящие президентские выборы. О вознаграждении заявил глава госдепа Майк Помпео. Причем подчеркнул: деньги будут выплачиваться тем, кто сообщит действительно ценные сведения.

И буквально сегодня россияне стали массово получать смс-сообщения от Госдепа. Их скриншоты появились в соцсетях. Жители Саратова, Краснодара, Тюмени, Перми и Екатеринбурга пишут, что оповещения пришли сразу на двух языках — русском и английском.

Россияне начали получать SMS от Госдепа с предложением награды за донос

1/3

Социальные сети

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Социальные сети

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Социальные сети

Ссылка, которую содержат СМС, ведет на официальный микроблог Госдепартамента в Twitter. Правда, некоторые пользователи усомнились в правдивости скринштов и назвали их фейком.

На это стремительно отреагировали в российском МИД. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова написала на своей странице в Facebook, что американское правительство таким образом вмешивается в частную жизнь россиян.

«Представьте, на секунду, зеркальную ситуацию: МИД России напрямую обращается к американским гражданам и объявляет сбор сведений о вмешательстве Вашингтона в российскую внутреннюю политику, предлагая для обратной связи сайт, скажем, ФСО, а потом через американского мобильного оператора адресно рассылает СМС. Представили? А теперь пусть представят это в Вашингтоне», — подчеркнула она.

Накануне Вашингтон опубликовал доклад об «экосистеме российской дезинформации и пропаганды», в котором в очередной раз назвал Москву главной угрозой для национальной безопасности.

В нашем посольстве уверены, что таким образом Белый дом пытается на законодательном уровне бороться со СМИ, которые не разделяют официальную позицию США.

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