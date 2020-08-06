Россияне начали получать SMS от Госдепа с предложением награды за донос
Накануне сумму вознаграждения объявил глава ведомства Майк Помпео — десять миллионов долларов США.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
День Серафима Саровского: что можно и что нельзя делать 1 августа
Отец Фриске прокомментировал победу в суде над Шепелевым
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по своему особняку — видео
«Погиб наш сотрудник»: стали известны детали о погибшей семье с Алтая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 31 июля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com / Peter Seyfferth, 5-tv.ru
В США предложили десять миллионов долларов за любую информацию о вмешательстве в предстоящие президентские выборы. О вознаграждении заявил глава госдепа Майк Помпео. Причем подчеркнул: деньги будут выплачиваться тем, кто сообщит действительно ценные сведения.
И буквально сегодня россияне стали массово получать смс-сообщения от Госдепа. Их скриншоты появились в соцсетях. Жители Саратова, Краснодара, Тюмени, Перми и Екатеринбурга пишут, что оповещения пришли сразу на двух языках — русском и английском.
Ссылка, которую содержат СМС, ведет на официальный микроблог Госдепартамента в Twitter. Правда, некоторые пользователи усомнились в правдивости скринштов и назвали их фейком.
На это стремительно отреагировали в российском МИД. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова написала на своей странице в Facebook, что американское правительство таким образом вмешивается в частную жизнь россиян.
«Представьте, на секунду, зеркальную ситуацию: МИД России напрямую обращается к американским гражданам и объявляет сбор сведений о вмешательстве Вашингтона в российскую внутреннюю политику, предлагая для обратной связи сайт, скажем, ФСО, а потом через американского мобильного оператора адресно рассылает СМС. Представили? А теперь пусть представят это в Вашингтоне», — подчеркнула она.
Накануне Вашингтон опубликовал доклад об «экосистеме российской дезинформации и пропаганды», в котором в очередной раз назвал Москву главной угрозой для национальной безопасности.
В нашем посольстве уверены, что таким образом Белый дом пытается на законодательном уровне бороться со СМИ, которые не разделяют официальную позицию США.
Читайте также
64%
-0.24 86.62
-0.01
Нашли ошибку?