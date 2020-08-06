Корабль с джином, затонувший около 300 лет назад, нашли в Финском заливе

В Финском заливе нашли таинственный корабль, пока безымянный. Впечатляет не только судно, но и его груз. Сотни бутылок с напитками, клейма на которых позволяют предположить, что этот парусник затонул 300 лет назад.

Откуда шло судно — пока непонятно. Но продукция была часть — из Германии, часть — из Британии. Точно был джин. Кроме бутылок и другого товара на паруснике обнаружили расписные тарелки и вещи экипажа.

Эксперты говорят, находка грандиозная. Во-первых, это редкий тип судна, а бонусом еще и груз. То есть в руки ученым попали бесценные артефакты, которые раскроют секреты периода, когда Петербург только начал строиться.

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