Корабль с джином, затонувший около 300 лет назад, нашли в Финском заливе
По словам экспертов, это редкий тип судна, на борту которого обнаружены бесценные артефакты.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
День Серафима Саровского: что можно и что нельзя делать 1 августа
Отец Фриске прокомментировал победу в суде над Шепелевым
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по своему особняку — видео
«Погиб наш сотрудник»: стали известны детали о погибшей семье с Алтая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 31 июля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ТАСС / Мальгавко Сергей, 5-tv.ru
В Финском заливе нашли таинственный корабль, пока безымянный. Впечатляет не только судно, но и его груз. Сотни бутылок с напитками, клейма на которых позволяют предположить, что этот парусник затонул 300 лет назад.
Откуда шло судно — пока непонятно. Но продукция была часть — из Германии, часть — из Британии. Точно был джин. Кроме бутылок и другого товара на паруснике обнаружили расписные тарелки и вещи экипажа.
Эксперты говорят, находка грандиозная. Во-первых, это редкий тип судна, а бонусом еще и груз. То есть в руки ученым попали бесценные артефакты, которые раскроют секреты периода, когда Петербург только начал строиться.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что раскрыт секрет «кричащей мумии» из Египта.
Читайте также
73%
-0.24 86.62
-0.01
Нашли ошибку?