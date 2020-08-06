Вооруженный мужчина захватил заложников в банке во французском Гавре

Вооруженный мужчина удерживает заложников во французском городе Гавр. Об этом сообщают местные СМИ.

ЧП произошло в одном из отделений банка. Его окружили полицейские. По предварительным данным, мужчина удерживает пять человек.

Правоохранители предполагают, что у злоумышленника может быть взрывчатка.

Известно, что финансовое учреждение находится недалеко от полицейского участка.

Информация уточняется.