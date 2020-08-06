Пухляш из Little Big завел себе мальчика-секретаря

Не секрет, что выход клипа UNO на песню группы Little Big стал знаменательным для многих участников коллектива. Так, например, внезапно возросшая популярность Дмитрия Красилова, известного более по милому прозвищу Пухляш, заставила его нанять себе помощника.

«Меня действительно стали все узнавать после выхода песни UNO. Я даже завел себе секретаря. Это мальчик!» — заявил Красилов в эфире «Русского радио».

По словам танцовщика, им стал удивительно хороший и старательный человек.

Также участник Little Big вспомнил и о прошлой жизни, вне популярности и миллиона оваций. По словам Дмитрия, дорогу к славе помогла проложить любимая мама. Дальнейшие заслуги — результат упорного труда и долгих лет занятий в танцевальной школе.

«Я считаю, что движение — это жизнь. Меня в танцы, на самом деле, мама привела. Я продался за мороженое. Оно тогда стоило 2 рубля 50 копеек», — смеясь, признался Пухляш.

Instagram @dimakrasilove

А в заключение добавил, что нисколько не обижен на милое прозвище в сети. Напротив, 26-летний танцовщик считает, что этим лишь можно гордиться. Такое «народное творчество» заряжает его энергией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новомодный танец Пухляша из Little Big с Александром Реввой стал мега-популярным в сети.