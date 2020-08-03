Пухляш снова танцует: дэнс-брейк с Реввой мощно набирает просмотры
Пухленький рыжеволосый танцор из клипа группы Little Big снова засветился в танце со звездой — теперь с Александром «Пирожковым» Реввой.
Фото: YouTube / Adindex.ru
Не успел прославившийся участием в клипе Little Big Пухляш Дима Красилов выложить на своей странице видео танца с Ольгой Бузовой, как вслед за этим отметить танцора под кадрами с ним поспешил Александр Ревва в своем микроблоге в Instagram.
«Дэнс-кофе-брейк с „пухляшом“», — оставил подпись Ревва, который в певческой карьере взял себе псевдоним Артур Пирожков.
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За первые несколько минут короткий клип сразу набрал несколько десятков тысяч просмотров — и счетчик продолжает крутиться. Подписчикам пришелся по вкусу видео в стиле ретро, где звезды танцуют волной, передавая танец друг от друга прикосновением.
«Какие вы клевые»;
«Отличный флекс»;
«Это бомба», — написали они в комментариях у Реввы.
Теперь стало ясно, что имел в виду сам Пухляш Красилов, когда днем ранее повесил у себя жизнерадостное фото в обнимку с Реввой.
«Клип снимаете? Вы двое классно танцуете»;
«Рыжего знаю! А кто этот, черноволосый?»;
«Дима, а кто это с тобой?» — явно намекали они на то, что скоро слава Пухляша перекроет успех самого Реввы.
5-tv.ru писал, как Пухляш Дмитрий Красилов примерил на себя образ балерины.
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