Пухляш снова танцует: дэнс-брейк с Реввой мощно набирает просмотры

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Алиса Старжевская
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Пухленький рыжеволосый танцор из клипа группы Little Big снова засветился в танце со звездой — теперь с Александром «Пирожковым» Реввой.

Пухляш снова танцует: дэнс-брейк с Реввой мощно набирает просмотры

Фото: YouTube / Adindex.ru

Не успел прославившийся участием в клипе Little Big Пухляш Дима Красилов выложить на своей странице видео танца с Ольгой Бузовой, как вслед за этим отметить танцора под кадрами с ним поспешил Александр Ревва в своем микроблоге в Instagram.

«Дэнс-кофе-брейк с „пухляшом“», — оставил подпись Ревва, который в певческой карьере взял себе псевдоним Артур Пирожков.

 
 
 
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Дэнс-кофе-брейк с «пухляшом» 🔥@dimakrasilove #волнааааа

Публикация от  Ревва Александр (@arthurpirozhkov)

За первые несколько минут короткий клип сразу набрал несколько десятков тысяч просмотров — и счетчик продолжает крутиться. Подписчикам пришелся по вкусу видео в стиле ретро, где звезды танцуют волной, передавая танец друг от друга прикосновением.

«Какие вы клевые»;

«Отличный флекс»;

«Это бомба», — написали они в комментариях у Реввы.

Instagram @dimakrasilove

Теперь стало ясно, что имел в виду сам Пухляш Красилов, когда днем ранее повесил у себя жизнерадостное фото в обнимку с Реввой.

«Клип снимаете? Вы двое классно танцуете»;

«Рыжего знаю! А кто этот, черноволосый?»;

«Дима, а кто это с тобой?» — явно намекали они на то, что скоро слава Пухляша перекроет успех самого Реввы.

5-tv.ru писал, как Пухляш Дмитрий Красилов примерил на себя образ балерины.

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