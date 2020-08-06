В Петербурге отключат подсветку телебашни в знак траура по погибшим в Бейруте

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Алиса Старжевская
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Огни будут обесточены в течение пяти часов.

В Петербурге отключат подсветку телебашни в знак траура по погибшим в Бейруте

Фото: РИА Новости / Ирина Мотина

В четверг, 6 августа, в 23:00 будет отключена подсветка телевизионной башни в Санкт-Петербурге в знак траура по погибшим при взрывах в Бейруте.

Все 644 светильников, расположенных на ярусах телевышки, будут обесточены в течение пяти часов — до 04:00. Функционировать будут только сигнальные огни.

«Санкт-Петербург, как и весь мир, потрясен страшной трагедией в Бейруте, разделяет скорбь и боль невосполнимой утраты. Случившееся — это национальная катастрофа, которая привела к неисчислимым человеческим жертвам и разрушениям», — отметили в пресс-службе администрации города.

Мощные взрывы на складе в Бейруте прогремели 4 августа. ЧП унесло жизни около 130 человек, более пяти тысяч получили ранения. Россия одной из первых откликнулась на беду, направив в Ливан гуманитарную помощь.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эйфелева башня в Париже погасила огни в память о погибших в Бейруте.

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