Эйфелева башня погасила огни в память о погибших в Бейруте
Число жертв трагедии достигло 137 человек. Поисково-спасательные работы в разрушенном городе продолжаются.
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Фото, видео: 5-tv.ru, © РИА Новости/ Доминик Бутен
Солидарность с жителями Ливана сегодня выразили и в Париже. В полночь на Эйфелевой башне погасли огни. Франция также окажет гуманитарную помощь Бейруту, где в результате взрыва погибли 20 французских граждан.
А в Израиле здание городской администрации Тель-Авива окрасилось в цвета национального флага Ливана. Впрочем, это вызвало протесты у ряда местных политиков. Они посчитали что подсветка была неуместной, учитывая отношения между странами. Однако простые жители Тель-Авива с этим не согласились. Люди выражают соболезнования в связи с трагедией в Бейруте.
На текущий момент известно о 137 жертвах. Ранения различной степени тяжести получили более пяти тысяч жителей и гостей столицы Ливана.
Ранее 5-tv.ru публиковал шокирующие кадры: за несколько секунд до взрыва толпа зевак снимало видео в непосредственной близости от полыхающего склада. Их судьба неизвестна.
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