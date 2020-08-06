Эйфелева башня погасила огни в память о погибших в Бейруте

Солидарность с жителями Ливана сегодня выразили и в Париже. В полночь на Эйфелевой башне погасли огни. Франция также окажет гуманитарную помощь Бейруту, где в результате взрыва погибли 20 французских граждан.

А в Израиле здание городской администрации Тель-Авива окрасилось в цвета национального флага Ливана. Впрочем, это вызвало протесты у ряда местных политиков. Они посчитали что подсветка была неуместной, учитывая отношения между странами. Однако простые жители Тель-Авива с этим не согласились. Люди выражают соболезнования в связи с трагедией в Бейруте.

На текущий момент известно о 137 жертвах. Ранения различной степени тяжести получили более пяти тысяч жителей и гостей столицы Ливана.

Ранее 5-tv.ru публиковал шокирующие кадры: за несколько секунд до взрыва толпа зевак снимало видео в непосредственной близости от полыхающего склада. Их судьба неизвестна.