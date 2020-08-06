«Я не хочу»: Лукашенко рассказал, о политическом будущем сына Коли

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Марина Неруцких
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О своих чаяниях, как отца подростка, президент Белоруссии поведал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Городону.

«Я не хочу»: Лукашенко рассказал, о политическом будущем сына Коли

Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал слухи о подготовке своего сына Коли в преемники. Об этом он рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. По словам работника СМИ, белорусский лидер против такого будущего для своего наследника.

«Ни в коем случае. Я не хочу желать ему такую участь, я хочу, чтобы он развивался, жил спокойно и не был президентом Белоруссии», — рассказал о своей беседе с Александром Лукашенко Дмитрий Гордон.

Президент Белоруссии также поведал журналисту, что его 15-летний сын Николай заметно повзрослел пока шла предвыборная гонка.

Знаменитый отец рассказал, что его ребенок хорошо говорит по-английски, к его любимым школьным предметам относятся химия и биология.

Николай Лукашенко с раннего детства практически повсюду сопровождает в поездках своего отца и не понаслышке знаком со многими мировыми лидерами. Однако, по словам Лукашенко-старшего, лучше всего к нему относился экс-президент Украины Виктор Янукович. Президент Белоруссии также отметил хорошее отношение к его сыну Владимира Путина, который довольно часто играл в хоккей с Николаем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дмитрий Гордон после интервью с Александром Лукашенко заявил о планах Минска выдать задержанных россиян.

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