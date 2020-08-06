Украинский журналист заявил о планах Минска выдать задержанных россиян

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил о планах минских властей выдать задержанных россиян. Об этом он рассказал в эфире «Радио Свобода» после интервью с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Дмитрий Гордон отметил, что правоохранительные и надзорные органы страны получат на передачу граждан России соответствующее разрешение.

«Будет дан зеленый свет прокуратуре и другим правоохранительным органам Белоруссии, которые в соответствии с белорусским законодательством сделают все необходимое для передачи преступников как в Россию, так и на Украину», — сказал Дмитрий Гордон.

Киевский журналист добавил, что рассчитывает на передачу всех задержанных лиц, предположительно причастных к «преступлениям против Украины».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина и Белоруссия обсудили экстрадицию задержанных по Донбассу.