ТОП-6 немодных женских вещей, которые до сих пор нравятся мужчинам

Есть вещи, которые уже неактуальны и настоящие модницы вряд ли их наденут, но зато эти предметы гардероба сводят с ума почти всех мужчин. Подборку составило издание Femmie.

Вещи с баской

www.globallookpress.com / Zach Dodds

В 2020-м баска выглядит старомодной, но некоторым мужчинам нравится контраст, который создает эта пикантная деталь. Баска подчеркивает талию и бедра. Особенно сексуально она смотрится на стройных девушках с хорошей фигурой. Покупать платье с баской сейчас не стоит, но если оно уже есть в вашем гардеробе — смело носите.

Короткие юбки и платья

www.globallookpress.com / Michael Ip

Сейчас в моде удобные юбки и платья миди, а вот экстремально короткими — уже никого не удивишь. Более того, иногда такие изделия выглядят пошло, особенно, если неправильно подобрать аксессуары и обувь. Тем не менее некоторым мужчинам нравится длина мини.

Бандажные платья

www.globallookpress.com / PLANET PHOTOS

Обтягивающие платья — смелое решение. Конечно, это не вещь для повседневного использования, да и на работу в таком виде лучше не приходить. Но бандажные изделия могут подчеркнуть вашу фигуру — если вы не стесняетесь, можете носить и радовать мужской взор.

Пышные юбки и платья

www.globallookpress.com / Celine Gaille

Воздушные юбки и платья, как у принцесс, давно не в моде. Но зато они добавляют вашему образу нежности, такую девушку хочется защитить, быть прекрасным принцем для дамы. Пышные вещи добавляют вам наивности и детскости, но ведь некоторым это на руку. Не так ли?

Чокеры

www.globallookpress.com / Michael Ip

Чокеры были очень популярны в 80-х и ненадолго возвращались в моду несколько лет назад. Сейчас вместо чокера лучше надеть на шею несколько тонких украшений разной длины, массивную цепь из металла или оригинальное жемчужное колье. И хоть чокер исчез с подиума, он все равно притягивает взгляды мужчин, добавляя в образ его обладательницы немного рока.

Кожаные лосины

www.globallookpress.com / Wiese/face to face

Кожа — один из трендов последних лет. Но вот кожаные лосины — это скорее антитренд. Дело в том, что сейчас больше носят кожаные платья, широкие брюки и юбки, но точно не лосины. Они слишком уж обтягивают ноги, что не всегда уместно. А мужчинам кожаные лосины нравятся за то, что их обладательница сразу становится «раскованнее».

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