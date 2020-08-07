Шокирующие подробности инцидента с задержанием 33 россиян в Минске

Стали известны новые подробности в истории с задержанными российскими гражданами на территории Белоруссии. Это провокация украинских спецслужб. К такому выводу пришли российские службы на основании комплексного анализа ситуации, сообщает KP.RU

В частности, было установлено, что российских граждан кураторы, именовавшие себя как «Сергей Петрович» и «Артур», набирали сначала для охраны объектов в Сирии. В список специально включали бывших членов так называемой ЧВК «Вагнер», а также бывших граждан Украины, воевавших в Донбассе.

Выяснено, что звонки «Сергей Петрович» совершал с сирийского виртуального номера, который не зарегистрирован в сетях сотовой связи и его местоположение определить невозможно. Куратор, при наборе сотрудников намеренно создавал у них иллюзию, что они беседуют с человеком, имеющим непосредственное отношение либо к Министерству обороны РФ, либо к ЧВК «Вагнер».

Далее к общению с набранной командой подключился некий «Безинский Сергей Викторович», представившийся в электронной переписке менеджером безопасности «Роснефти». Однако в ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что человек с такими данными в штате нефтегазовой компании не числится.

Использованный адрес электронной почты (АЭП) прекратил свое существование 31 июля, через двое суток после задержания группы россиян в Белоруссии. Этот АЭП содержит домен второго уровня, который не зарегистрирован в РФ и является фейковым.

В течение июня-июля было сформировано пять групп уже якобы для охраны объектов в Венесуэле, место дислокации было изменено в ходе набора команд. Четыре из них должны были отправиться на место работы через Минск, еще одну собирались перебросить морем.

Согласно графику отправки, первая группа, старшим котрой был человек с позывным «Шаман», выезжала в столицу Белоруссии 24 июля, затем график сместился на 25 июля. Будущим якобы охранникам объектов «Роснефти» пообещали, что они вылетят из Минска в 10:50 утра.

Примечательно, что билеты якобы купленные у российского турагентства «Coral Travel» на самом деле приобретались на рейс в турфирме на Украине. Это было установлено в Москве в офисе «Турецких авиалиний».

Все приобреталось за наличные деньги.

Установлено, что билеты были куплены 13 июля, а через неделю бронирование было отменено, однако российскую группу об этом в известность не поставили. По такой же схеме поступили и со второй группой, которая въезжала в Белоруссию 26 июля.

Россияне въезжали в страну будучи уверенными, что они вылетят оттуда в Стамбул, в то время как для них был заготовлен совсем другой сценарий.

На границе с белоруссией российские пограничники пропустили группу только после того как им предъявили копии билетов на рейс в Турцию. Позднее куратор попросит порвать эти билеты.

Группе «Шамана» уже в Белоруссии было объявлено, что их рейс перенесен на 30 июля, билеты на который также были аннулированы. А 29 июля 33 россиянина и один гражданин Белоруссии, также контактировавший с группой «Шамана» были задержаны сотрудниками КГБ РБ.

С группой «Шамана» также посредством электронной связи общалась некая Лариса Николаевна Самарина, которая представлялась сотрудницей российского посольства в Стамбуле. Однако на самом деле человека с такими данными в российской дипмиссии нет.

Вся совокупная информация говорит о том, что операция была тщательно спланирована и изначально нацелена на то, чтобы дискредитировать российско-белорусские отношения.