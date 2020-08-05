Украина и Белоруссия обсудили экстрадицию задержанных по Донбассу
Президенты эти стран провели телефонные переговоры.
Фото: ТАСС / Сивков Петр
Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии участников военных действий в Донбассе.
После телефонных переговоров Зеленский выразил надежду, что задержанных в республике граждан России передадут Киеву.
«Надеюсь, что все подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовым документам», — написал Президент Украины на своей странице в Twitter.
Александ Лукашенко, в свою очередь, подчеркнул, что правоохранительные органы в рамках этих мероприятий будут сотрудничать по ранее подписанным между Россией и Украиной соглашениям.
Ранее 5-tv.ru сообщал, Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
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